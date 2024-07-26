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Во Франции нарушение движения поездов в день открытия ОИ назвали саботажем

Правительство Франции посчитало саботажем сбой в работе ж/д в день открытия ОИ

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Christian Hartmann/Reuters

Правительство Франции прокомментировало нарушение движения высокоскоростных поездов в день церемонии открытия Олимпийских игр, назвав произошедшее саботажем. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

«Власти <...> осуждают преступные операции саботажа в день, когда люди отправляются на отдых, и в день церемонии открытия Олимпийских игр», — говорится в материале.

При этом в публикации уточняется, что причиной нарушения движения поездов стал поджог релейных шкафов на железной дороге. Также, по информации журналистов, неизвестные перерезали и спалили кабели на путях.

Церемония открытия летних Олимпийских игр во Франции должна состояться вечером 26 июля. Утром в этот день новостное агентство Reuters сообщило, что в работе ряда железнодорожных линий республики произошел сбой. Особенно сильно было нарушено движение на юго-восточном и атлантическом направлениях.

Корреспонденты выяснили, что сеть высокоскоростных поездов TGV подверглась атаке вандалов. Из-за этого на вокзалах застряли сотни тысяч человек, которые теперь не могут добраться до нужных им мест.

Ранее сотрудники отеля в Париже, где остановились члены Международного олимпийского комитета (МОК), объявили забастовку.

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