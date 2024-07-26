Сотрудники отеля, в котором живут члены МОК, объявили забастовку

Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку из‑за того, что им не повышали заработную плату в течение семи лет. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с табличками «Роскошный отель — нищенская зарплата», «Верните нам наши социальные выплаты» и «Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады».

В отеле живут члены комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). По информации источника, организация заплатила за эксклюзивное использование объекта €22 млн.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по московскому времени. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее во Франции атаковали ж/д сеть в день открытия Олимпиады.