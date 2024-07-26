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Врач рассказал о подготовке спортсменов в подмосковном центре спортмедицины

Врач Кривощапов: центр спортивной медицины в Одинцове планируют расширить

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Tualek Photography/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Центре спортивной медицины при Одинцовской областной больнице проводят обследования спортсменов высокой категории, включая мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, членов региональной сборной и учащихся спортивной школы Олимпийского резерва. Об этом в интервью 360.ru рассказал заведующий отделением спортивной медицины центра Михаил Кривощапов.

«Наши специалисты обладают хорошей квалификацией и такая система должна быть в каждой организации, где мы можем быстро и своевременно оказать помощь. У нас очень много проектов», — сказал эксперт.

По его словам, в случае возникновения проблем у спортсменов медработники направляют их на дополнительные обследования и реабилитацию в специализированные учреждения, в том числе, в одинцовский реабилитационный центр. Кривощапов добавил, что центр планируют расширить, в нем также увеличат количество единиц оборудования и специалистов.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России. В пояснительной записке к документу говорится о том, что спортсмены обязаны формировать «достойные нравственный ориентиры чести и патриотизма, воспитывать чувства уважения и гордости за нашу страну», в связи с чем их предлагается обязать знать государственный гимн страны и приносить Присягу спортсмена.

Ранее МОК изменил срок смены гражданства для спортсменов из России.

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