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Экс-тренера ЦСКА ограбили во время Олимпиады в Париже

Экс-тренер ЦСКА Зико стал жертвой грабителей во время Олимпиады в Париже

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Антон Денисов/РИА Новости

Легенду бразильского футбола и бывшего главного тренера ЦСКА Зико ограбили во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артур Антунес Коимбра (настоящее имя бывшего футболиста) прибыл во Францию в составе бразильской делегации. 25 июля он сел в такси вместе со своими вещами, и в этот момент к автомобилю подбежал неизвестный, начал кричать, а его сообщник в это время сумел взломать багажник и вытащить оттуда вещи Зико.

В чемодане экс-футболиста находились лежали бриллианты, часы Rolex, колье и наличка. Общий ущерб составил $540к.

Инцидент с ограблением — не первый, который произошел во время Игр в Париже. 25 июля полузащитник олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой грабителей в Париже. Об этом сообщил в интервью TyC Sports главный тренер южноамериканцев Хавьер Маскерано после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Марокко.

По его словам, оргкомитет Парижа-2024 не справляется с обеспечением безопасности.

Ранее во Франции атаковали ж/д сеть в день открытия Олимпиады.

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