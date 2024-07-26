«Не считаю их «бомжами» и «предателями»: Кафельников о тех, кто едет на Олимпиаду

Вице-президент Федерации тенниса России, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников выразил поддержку российским спортсменам, которые выступят на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Но для меня здесь все очевидно. В отличие от некоторых отечественных руководителей я не считаю «бомжами», «предателями» и «командой иноагентов» тех, кто едет в Париж в нейтральном статусе. Наоборот, нашими спортсменами нужно гордиться. Им необходима поддержка. Давайте за них болеть!» — заявил Кафельников.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена, начало — 20:30 по московскому времени. Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее во Франции атаковали ж/д сеть в день открытия Олимпиады.