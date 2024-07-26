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Решение CAS по лишению России золота ОИ-22 назвали предвзятым

Чемпион Игр Тихонов назвал решение CAS по лишению России золота ОИ предвзятым

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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать российской стороне в апелляции на лишение национальной команды золотых медалей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 назвали политическим. Об этом заявил РИА Новости четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«И чему здесь можно удивляться? Я считаю, что они (арбитры CAS) абсолютно не правы, это предвзятое отношение, в этом вопросе как раз сказывается влияние политики. Это чистая политика, а в итоге страдают спортсмены», — заявил Тихонов.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее ОКР выступил с заявлением после решения CAS отклонить апелляции России по медалям ОИ.

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