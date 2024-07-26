«Будет катастрофа»: метеоролог заявил о проблемах с церемонией открытия Олимпиады

Французский метеоролог Патрик Марльер сообщил, что во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, Франция, ожидается сильный дождь. Его слова приводит RMC Sport.

«Эти несколько часов будут катастрофой. Утром ожидается небольшой дождь, ничего страшного. Но затем после небольшого затишья во второй половине дня, к сожалению, дожди ожидаются в конце дня», — заявил метеоролог.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена . Сами соревнования будут идти до 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее на Олимпиаде в Париже столкнулись с двумя проблемами.