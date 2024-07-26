Джокович сделал заявление о своей карьере

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции перед стартом летних Олимпийских игр — 2024 признался, что пока не планирует завершать карьеру. Его слова передает «Чемпионат.com».

«У меня и близко нет мыслей о завершении карьеры. Хотя, возможно, многие люди хотели бы, чтобы я закончил с теннисом. Так что пока один из нас продолжает соревноваться, наша эра продолжается», — сказал Джокович.

37-летний спортсмен сыграет на Олимпиаде только в одиночном разряде.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

14 июля сербский теннисист проиграл в финале Уимблдона представителю Испании Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Джокович — семикратный чемпион Уимблдона. Всего в финал турнира он выходил десять, первый раз он уступил британцу Энди Маррею в 2013 году, остальные два финала проиграл Алькарасу — в текущем сезоне и 2023 году.

Ранее Джокович заявил, что не находится на уровне Алькарса и Синнера.