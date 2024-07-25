Чалов согласился на переход в ПАОК

Футболист московского ЦСКА Федор Чалов согласился на переход в греческий ПАОК. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Россиянин согласился на трансфер после разговора с президентом греческого клуба. Отмечается, что Чалов сомневался в переходе до разговора с главой ПАОКа.

В ЦСКА рассчитывают, что Чалов полетит с командой в Нижний Новгород на матч 2 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН», который состоится 27 июля.

В мае сообщалось, что к Чалову проявлял интерес французский «Марсель». По информации портала Transfermarkt, который на тот момент оценивал Федора в €12 млн, а сейчас снизил стоимость до €11 млн, руководство французской команды обсуждало с представителями армейского клуба детали потенциального трансфера. Сам Чалов хотел бы перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в один из топ-5 зарубежных чемпионатов.

В сезоне-2023/24 Чалов провел во всех турнирах 29 матчей. В этих встречах он отметился 12 забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи. Также игрок заработал три желтые карточки.

Ранее Чалова назвали готовым к переезду в Европу.