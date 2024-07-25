Усик о реванше с Фьюри: я просто счастлив

Украинский боксер Александр Усик поделился ожиданиями от реванша с британцем Тайсоном Фьюри, который должен состояться в декабре 2024 года, передает Sky Sports Boxing.

«Как смотрю на идею провести второй бой с Тайсоном в конце года? Я просто счастлив. Два боя. Второй поединок будет отличным», — сказал Усик.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее стало известно, почему Усик отказался от чемпионского пояса IBF.