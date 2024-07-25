Губерниев об организации ОИ в Париже: подобных косяков в России в жизни бы не произошло

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что таких инцидентов, которые имели место быть на Олимпиаде в Париже, не случились бы в России, передает RT.

«Мы наблюдаем, как в Париже яйца на завтрак кончились, болельщики выбежали на поле во время футбольного турнира. Ничего подобного в России не произошло бы. Мы лучше всех в мире проводим соревнования», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стало известно, кто из звезд выступит на открытии ОИ-2024.