CAS отклонил апелляции на лишение фигуристов сборной России золота Олимпиады-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и фигуристов на решение о перераспределении медалей олимпийского командного турнира из-за дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, передает Sport24.

Из-за дисквалификации Валиевой сборная России переместилась с первого места на третье.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

Ранее Валиева восстановила двойной аксель.