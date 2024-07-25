Российская гимнастка выложила фото в белом лифчике на берегу моря

Российская гимнастка Любовь Ахаимова на своей страничке в социальных сетях опубликовала новое фото.

Спортсменка предстала перед подписчиками в белом лифчике и джинсовой юбке на берегу моря.

19-летняя Ахаимова — мастер спорта России по спортивной гимнастике, сестра олимпийской чемпионки Токио-2020 Лилии Ахаимовой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

В конце 2023 года МОК решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 показала фото в бикини.