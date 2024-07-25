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«Зенит» готов потратить €15 млн на еще одного южноамериканца

«Зенит» готов купить за €15 млн аргентинского полузащитника «Коринтианса» Гарро

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Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» близок к приобретению аргентинского полузащитника «Коринтианса» Родриго Гарро. Об этом сообщает портал Egool.net.br.

По информации источника, российский клуб готов предложить за футболиста €15 млн. Данная сумма устраивает руководство бразильской команды, которое не станет препятствовать сделке на подобных условиях.

Текущий контракт Гарро с «Коринтиансом» рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €7 млн.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре петербургский клуб сразится с казанским «Рубином», игра состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее тренер Аргентины назвал скандалом поражение в матче против Марокко на ОИ-2024.

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