Олимпийские игры в Париже сравнили с районными соревнованиями

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано после игры первого тура группового этапа против сборной Марокко заявил, что статус организации Игр не соответствует никаким требованиям. Его слова приводит TyC Sports.

По его словам, оргкомитет Парижа-2024 в первый соревновательный день проявил себя с худшей стороны.

«Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжения игры. Так не должно быть. Мы принимаем участие в Олимпиаде, а не в районных соревнованиях», — заявил Маскерано.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее сообщалось, что аргентинского футболиста ограбили на ОИ-2024.