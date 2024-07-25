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Спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне

L'Equipe: в олимпийской деревне Парижа-2024 не хватает еды для спортсменов

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Benoit Tessier/Reuters

Спортсмены, проживающие в олимпийской деревне, пожаловались на недостаток продуктов питания. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, организаторам Игр пришлось нормировать выдачу определенных типов еды, чтобы ее хватило на всех. Так, атлеты жаловались на нехватку куриных яиц и скорость пополнения запасов некоторых продуктов.

Ресторан Sodexo Live заявил, что намерен скорректировать программу закупок провизии с учетом реалий ее потребления в олимпийской деревне.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего 15 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым было принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее в Оргкомитете ОИ-2024 объяснили причину двухчасовой паузы в игре Аргентины и Марокко.

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