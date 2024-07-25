В Оргкомитете ОИ-2024 объяснили причину двухчасовой паузы в игре Аргентины и Марокко

В Оргкомитете ОИ-2024 объяснили двухчасовую паузу в игре мужского футбольного турнира между сборными Аргентины и Марокко поведением фанатов африканской сборной, которые выбежали на поле. Слова представителя оргкомитета приводит CBS Sports.

По его словам, игра была приостановлена из-за вторжения на поле небольшого количества фанатов, после чего благополучно возобновлена и завершена.

«Paris 2024 работает над тем, чтобы понять причины произошедшего и определить соответствующие действия», — заявили в оргкомитете.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее в Аргентине обвинили судью в возобновлении скандального матча с Марокко.