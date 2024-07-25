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В Аргентине обвинили судью в возобновлении скандального матча с Марокко

Глава AFA Чики Тапиа обвинил судью в скандале на матче ОИ-2024 против Марокко

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Rodrigo Abd/AP

Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Чики Тапиа возложил на судью отвественносиь за скандал в матче первого тура олимпийского турнира против сборной Марокко. Его слова приводит пресс-служба AFA.

По его словам, арбитр не должен был на два часа отправлять играющие команды в раздевалку, чтобы разобраться с офсайдным эпизодом при помощи VAR на последней минуте игры.

«Это на самом деле было бессмысленно и противоречило правилам проведения соревнований. Со стороны AFA мы уже подали жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы такого больше не случалось», — заявил Чики Тапиа.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее Аргентина подала жалобу в ФИФА после скандальной игры против Марокко.

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