Аргентина пожаловалась в ФИФА после скандальной игры против Марокко

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерацию футбола (ФИФА) после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира 2024 года против Марокко, завершившейся скандалом. Об этом сообщает пресс-служба AFA.

Аргентинцы пожаловались на болельщиков сборной Марокко, которые по ходу игры выбежали на поле и забросали футболистов команды соперника петардами.

AFA потребовала организовать надлежащий уровень безопасности участников ОИ-2024 и не допустить повторения подобных инцидентов.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее тренер Аргентины назвал цирком поражение от Марокко на ОИ-2024.