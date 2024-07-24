Тренер Аргентины назвал цирком поражение от Марокко на ОИ-2024

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано сравнил с цирком скандальное поражение своей в стартовом матче мужского футбольного олимпийского турнира 2024 года против Марокко. Его слова приводит Olé.

«Это самый большой цирк в жизни, который я когда-либо видел», — заявил Маскерано.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее защитник Марио Фернандес попрощался с «Зенитом» на португальском языке.