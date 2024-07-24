Марио Фернандес попрощался с «Зенитом» на португальском

Защитник Марио Фернандес официально попрощался с петербургским «Зенитом». Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях сине-бело-голубых.

Футболист, выступавший за сборную России, обратился к болельщикам на португальском языке.

«Как вы знаете, я ухожу из «Зенита». Хочу поблагодарить всех: клуб, игроков, болельщиков за их поддержку. Обнимаю вас, и пусть Бог благословит вас. Спасибо», — заявил игрок.

23 июля издание «РБ Спорт» сообщило, что Фернандес покидает «Зенит». Решение было принято на основании неудовлетворительной физической формы экс-игрока сборной России, которое, по мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, не позволит ему вернуться на прежний уровень.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить Fan ID.