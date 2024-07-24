Кремлев призвал главу МОК Баха уйти в отставку

Руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха уйти в отставку. Об этом Кремлев написал в своем Telegram-канале.

Также глава IBA инициировал проведение независимого общественного расследования против Баха с целью выявить нарушения МОК в адрес атлетов.

«Бах, немедленно подавай в отставку!» — заявил Кремлев.

В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер анонсировал отзыв признания IBA в качестве главной международной боксерской организации мира.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за вопросов управления, финансов, судейства и этики. При этом бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр — 2020, турнир был проведен специальной комиссией МОК. На предстоящей Олимпиаде в Париже, которая состоится летом 2024 года, бокс также будет присутствовать, однако состязания вновь будут проведены не под эгидой IBA.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпиаду из-за тонзиллита.