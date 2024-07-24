Марокко обыграло Аргентину в скандальном матче ОИ-2024

В стартовом матче мужского футбольного олимпийского турнира сборная Марокко оказалась сильнее сборной Аргентины.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В компенсированное к первому тайму время в составе африканской сборной отличился Суфьян Рахими. На 51-й минуте игры футболист оформил дубль, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 68-й минуте ответный мяч в составе южноамериканцев забил Джулиано Симеоне.

По ходу игры случился скандал — на 90+16-й минуте матча аргентинцы сравняли счет, автором гола стал полузащитник Кристиан Медина. Во время празднования забитого мяча с трибун на поле полетели петарды, а несколько фанатов «альбиселесте» смогли прорваться на поле.

Однако после этого матч не был завершен, судьи продолжили смотреть видеоповтор. Спустя два часа арбитры приняли решение отметить взятие ворот и дали командам доиграть три минуты встречи при пустых трибунах. За это время во второй раз сравнять счет аргентинцы не смогли.

Ранее сообщалось, что лучший теннисист мира пропустит Олимпиаду.