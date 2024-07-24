Первый тренер Соболева обвинил «Спартак» в некрасивом поведении

Первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов, говоря об отстранении форварда от тренировок с основной командой, заявил, что ведет себя некрасиво. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне не нравится, что с ним расстаются так некрасиво. Дай Бог, чтобы все это успокоилось. Уже месяц идут разговоры. Никак не могу понять, неужели нельзя спокойно расстаться? Если хотите продать его, то продайте. Назовите реальную цену и скажите спасибо за голы, которые он забивал и расстаньтесь по-человечески», — заявил он.

В инсайде сообщалось, что переход Соболева в «Зенит» состоится, а также то, что главный тренер клуба Деян Станкович уже объявил об уходе игрока. При этом журналист Иван Карпов пишет, что специалист не объявлял об уходе Соболева в «Зенит».

СМИ называют петербургский «Зенит» главным претендентом на форварда. При этом сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги Соболев, несмотря на слухи о переходе в «Зенит», вышел в стартовом составе против «Оренбурга». Однако красно-белые на выезде уступили 0:2.

Ранее Зарема Салихова заявила, что «Спартак» сжигает мосты с Соболевым.