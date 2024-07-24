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Российский футболист согласился на переезд в США

Миранчук в среду пройдет медосмотр перед завершением перехода в «Атланту»

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время завершит переход в «Атланту» из МЛС. Об этом сообщает сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

24 июля Миранчук должен пройти обследование для завершения сделки. Издание Sky Sport сообщило, что сделка должна быть оформлена до 26 июля. Сумма трансфера составит около €12 млн.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб.

В 2011 году Алексей Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном перешли в академию московского «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» братья дебютировали в 2013 году. Алексей не покидал клуб до своего перехода в «Аталанту».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Ранее мотивацией Миранчука при переезде в США назвали деньги.

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