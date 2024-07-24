Бах заявил об отсутствии личной позиции по участию в Играх‑2024 волейболиста ван де Вельде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об отсутствии у него позиции по поводу участия нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Баха, допуск на Олимпиаду осужденного в 2016 году за педофилию ван де Вельде является компетенцией Национального олимпийского комитета Нидерландов. Глава МОК отметил, что у него отсутствует личная позиция по этому вопросу.

До этого сообщалось, что ван де Вельде, отбывший тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней, выразил желание жить отдельно от других спортсменов на Олимпиаде. 29-летний игрок будет соревноваться в турнире по пляжному волейболу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Ирина Роднина поддержала французское правительство, которое решило выдворить бездомных из Парижа на время Олимпиады.