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Бах заявил об отсутствии личной позиции по участию в Играх‑2024 волейболиста ван де Вельде

Бах: у меня нет позиции по поводу участия в Олимпиаде волейболиста ван де Вельде

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Pressefoto Baumann/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил об отсутствии у него позиции по поводу участия нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Баха, допуск на Олимпиаду осужденного в 2016 году за педофилию ван де Вельде является компетенцией Национального олимпийского комитета Нидерландов. Глава МОК отметил, что у него отсутствует личная позиция по этому вопросу.

До этого сообщалось, что ван де Вельде, отбывший тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней, выразил желание жить отдельно от других спортсменов на Олимпиаде. 29-летний игрок будет соревноваться в турнире по пляжному волейболу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Ирина Роднина поддержала французское правительство, которое решило выдворить бездомных из Парижа на время Олимпиады.

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