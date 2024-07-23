Радимов высмеял «Спартак» после поражения от «Оренбурга»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем Telegram-канале раскритиковал московский «Спартак» после поражения от «Оренбурга» в первом туре Российской премьер-лиги.

«Тут, как говорят некоторые врачи, у пациента полный букет! Покажи свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Полузащита Умяров, Зорин и Медина? Ну такова и команда! Играли с высокой обороной, что удобно для бегущих футболистов «Оренбурга». Нет понимания, как действовать», — написал Радимов.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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