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Девушка Сафонова отреагировала на разбитое лицо голкипера «ПСЖ»

Девушка Сафонова рассказала, что вратарю на тренировке разбили бровь

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Александр Вильф/РИА Новости

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, в своем Telegram-канале объяснила, почему у голкипера оказалось разбито лицо после тренировки во французском клубе.

«Для всех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами», – написала Кондратюк.

23 июля в сети появилось видео, на котором видно, что футболка на голкипере порвана, а веко над левым глазом зашито.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее экс-тренер «Спартака» Чернышов выразил надежду на противостояние Сафонова и Даниила Худякова в Лиге чемпионов.

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Футбол. Чемпионат Франции
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