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«Спартак» отстранил Соболева от тренировок

«Спартак» отстранил форварда Соболева от тренировок с основной командой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» отстранил российского нападающего Александра Соболева от тренировок с основной командой. Об этом «Чемпионату.com» сообщил спортивный директор клуба Томаш Амарал.

«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», — заявил он.

В инсайде сообщалось, что переход Соболева в «Зенит» состоится, а также то, что главный тренер клуба Деян Станкович уже объявил об уходе игрока. При этом журналист Иван Карпов пишет, что специалист не объявлял об уходе Соболева в «Зенит».

СМИ называют петербургский «Зенит» главным претендентом на форварда. При этом сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги Соболев, несмотря на слухи о переходе в «Зенит», вышел в стартовом составе против «Оренбурга». Однако красно-белые на выезде уступили 0:2.

Ранее был назван клуб РПЛ, которому подошел бы Соболев.

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