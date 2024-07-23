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Тренер «Спартака» Станкович объявил, что Соболев уходит из команды

«Мутко против»: Станкович объявил игрокам «Спартака», что Соболев уходит

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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объявил футболистам красно-белых, что российский нападающий Александр Соболев покидает команду. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

Также источник написал, что «переходу в «Зенит» быть. СМИ называют петербургский «Зенит» главным претендентом на форварда. При этом сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

В первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги Соболев, несмотря на слухи о переходе в «Зенит», вышел в стартовом составе против «Оренбурга». Однако красно-белые на выезде уступили 0:2.

Ранее был назван клуб РПЛ, которому подошел бы Соболев.

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