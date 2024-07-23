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Назван клуб РПЛ, которому подошел бы Соболев

Экс-игрок Деменко: форвард «Спартака» Соболев подошел бы «Краснодару»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев мог бы стать заменой колумбийскому форварду «Краснодара» Джону Кордобе. Такое мнение в комментарии Legalbet высказал бывший игрок красно-белых и «быков» Максим Деменко.

Эксперт выразил уверенность, что Соболев подошел бы «Краснодару». Однако, заметил Деменко, многое бы зависело от того, как роль игрока в команде видит главный тренер южан Мурад Мусаев. При этом Деменко подчеркнул, что Соболеву нужно уходить из «Спартака».

«Он габаритный игрок, сможет заменить Кордобу, только по скорости уступает. Он обжегся в ситуации с «Зенитом». Для «Спартака» вся эта история не очень, болельщики недовольны. Ему надо уходить, отношение к нему поменялось», — считает Деменко.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

В первом матче нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев, несмотря на слухи о переходе в «Зенит», вышел в стартовом составе против «Оренбурга». Однако красно-белые на выезде уступили 0:2. В свою очередь, «Краснодар» в гостях сыграл вничью с грозненским «Ахматом» 1:1.

Ранее агент Гурцкая оценил вероятность перехода Соболева в «Зенит» в 99%.

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