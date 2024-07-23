В Госдуме назвали странным отказ игроков киевского «Динамо» жать руки футболистам «Партизана»

Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не понял решение игроков киевского «Динамо» не пожимать руки футболистам «Партизана» из-за поездки сербской команды в Россию.

По его словам, подобный шаг не вписывается ни в какую логику.

«Странно. Согласно логике этих динамовцев сербам не пристало жать руки людям из страны, где только ленивые не зигуют на футболе», — заявил Валуев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия — единственная страна, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес покинет «Зенит».