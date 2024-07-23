МОК исключил Международную ассоциацию бокса из списка признанных

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных организаций на проходящей в Париже сессии. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Помимо этого, в рамках сессии МОК официально утвердил переименование Международной федерации водных видов спорта (FINA) в Международную федерацию плавания (World Aquatics).

Главой IBA является россиянин Умар Кремлев. В июне 2023 года генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер анонсировал отзыв признания IBA в качестве главной международной боксерской организации мира.

МОК приостановил членство IBA в 2019 году из-за вопросов управления, финансов, судейства и этики. При этом бокс был сохранен в программе летних Олимпийских игр — 2020, турнир был проведен специальной комиссией МОК. На предстоящей Олимпиаде в Париже, которая состоится летом 2024 года, бокс также будет присутствовать, однако состязания вновь будут проведены не под эгидой IBA.

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