Марио Фернандес покидает «Зенит»

Руководство петербургского «Зенита» приняло решение о расставании с бразильским защитником Марио Фернандесом. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

По информации источника, решение было принято на основании неудовлетворительной физической формы экс-игрока сборной России, которое, по мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, не позволит ему вернуться на прежний уровень.

Отмечается, что клуб и игрок прекратят сотрудничество до 31 июля 2024 года.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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