Российская фигуристка искупалась в бассейне в ярком купальнике

Российская фигуристка Елизавета Шанаева в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала новое видео.

Спортсменка предстала перед подписчиками в ярко-розовом купальнике в бассейне, совершив несколько неглубоких погружений в воду.

Шанаева — серебряная призерка чемпионата России 2023 года в танцах на льду вместе с партнером Павлом Дроздом. В том же году спортсмены выиграли серебряную награду в финале Гран-при.

В 2019 году, выступая вместе с Девидом Нарижным, выиграла бронзовую награду финала юниорского Гран-при, а в 2020 году стала бронзовой призеркой чемпионата мира среди юниоров.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее российская гимнастка показала фото в одной рубашке.