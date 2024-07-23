Российская гимнастка показала фото в одной рубашке

Российская гимнастка Мария Победушкина в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новым фото.

Спортсменка показала подписчикам фрагмент вечерней прогулки на пляже. Девушка вышла на нее в длинной рубашке и прошлась босиком по песку.

21-летняя Победушкина в 2017-м году получила звание мастера спорта международного класса по художественной гимнастике. В 2018 и 2019 году спортсменка выигрывала медали чемпионата России. В 2020-м году Победушкина стала призеркой Кубка России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева проигнорировала сессию МОК в Париже.