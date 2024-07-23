Овечкин объяснил, почему до сих пор не побил рекорд Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что если бы не два локаута, то уже бы побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате за всю историю.

«Если бы не локауты, то, думаю, рекорд был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются», — заявил Овечкин.

На карьеру Овечкина пришлось два локаута — в сезоне-2004/05 (розыгрыш турнира не был проведен вообще) и в сезоне-2012/13 (вместо 82 игр в регулярном чемпионате было сыграно 48).

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

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