Овечкин рассказал о самой заветной мечте в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что до завершения профессиональной карьеры хотел бы успеть выиграть как минимум еще один Кубок Стэнли.

38-летний капитан «Кэпс» заявил, что те эмоции, которые он испытал после победы в плей-офф НХЛ в 2018 году, не сравнятся ни с чем.

«Еще раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами те эмоции и наслаждение, которые получили мы, наши друзья и болельщики, семья. Это хочется это ощутить снова», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Александр Овечкин обозначил сумму денег, скопившуюся у него на счетах.