Овечкин рассказал, когда плакал последний раз в жизни

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что не часто дает волю эмоциям.

По его словам, плачет он довольно редко.

«Я не очень сентиментальный человек, так бы сказал. Когда последний раз плакал? Когда не стало папы. Вот. Ну, а так... Когда там фильм идет, но ты сам понимаешь... Ты же не специально, ты уже, ты смотришь фильм внимательно, и потом раз, у тебя слеза пошла. Ты что, плачешь? Нет... Все нормально», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Александр Овечкин назвал самый популярный стереотип американцев о России.