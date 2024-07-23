УЕФА дисквалифицировал украинский клуб из Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил украинский клуб «Днепр-1» из квалификации Лиги конференций. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

«Днепру» присвоено два технических поражения против венгерского клуба «Академия Пушкаша». Встречи должны были состояться 25 июля и 1 августа.

Украинские СМИ сообщают, что «Днепр-1» находится на грани банкротства. Украинская премьер-лига (УПЛ) сообщила, что представители клубов приняли решение удовлетворить просьбу «Днепра-1» и вывести его из числа участников чемпионата.

Футбольный клуб «Днепр-1» был основан в 2015 году. В УПЛ он стал выступать с сезона-2019/2020.

За несколько лет своего существования «Днепр-1» стал серебряным призером чемпионата Украины-2022/2023.

«Днепр-1» закончил сезон-2023/2024 УПЛ на четвертом месте, заработав 49 очков в 29 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает состав клуба в €1,2 млн.

Ранее сообщалось, что Россию могут допустить до международного футбола осенью 2024 года.