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Головин официально сменил номер в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Головин будет играть под 10-м номером

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Panoramic/Global Look Press

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин будет выступать в новом сезоне под десятым номером. Об этом сообщает пресс-служба королевского клуба.

Носивший повязку нападающий Виссам Бен-Йеддер покинул «Монако» в июне. Футболист также имел на футболке номер «10», который и забрал себе российский полузащитник в товарищеских матчах. Теперь же 28-летний игрок официально закрепил за собой этот номер.

Головин оказался главным ветераном в составе клуба, он выступает за команду с лета 2018 года. В «Монако» он перешел из московского ЦСКА после чемпионата мира, который прошел в России. Всего футболист провел 203 матча за клуб.

В минувшем сезоне 28-летний Головин был вице-капитаном команды. В 25 играх он забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Леонид Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае до 23 матчей.

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