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Мостовой надеется на досрочное чемпионство «Зенита»

Игрок «Зенита» Мостовой: надеюсь, мы досрочно станем чемпионами

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Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой выразил надежду на то, что сине-бело-голубые досрочно победят в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25, передает «Чемпионат».

«Многие считают, что «Зенит» станет чемпионом досрочно? Я надеюсь, что так будет. Мы будем изо всех сил стараться выиграть, а там как сложится», — сказал Мостовой.

В матче первого тура чемпионата России «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов». Поединок, который состоялся в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», завершился со счетом 4:0. Дубль в составе петербургского клуба оформил новичок команды Максим Глушенков, который отличился на 6-й и 45+2-й минутах игры. Оба раза ему ассистировал Вендел. Еще один гол на счет записал Маттео Кассьерра, отличившийся с передачи Артура, также в матче забил Педро, голевую передачу отдал Иван Сергеев.

Ранее Александр Овечкин назвал будущего чемпиона РПЛ.

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