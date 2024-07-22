Исинбаева не сможет претендовать на статус почетного члена МОК

Российская прыгунья с шестом не сможет претендовать на статус почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в МОК рассказали ТАСС.

Исинбаева входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет, а для статуса почетного члена МОК надо отработать в организации десять лет.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей. Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 российских атлетов.

Ранее Дмитрий Губерниев сравнил Исинбаеву с Аллой Пугачевой.