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Экс-игрок «Спартака» заявил, что у команды есть проблемы

Экс-игрок «Спартака» Деменко: мы видим, что у команды есть проблемы

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Dinamik/Wikimedia

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко после поражения красно-белых от «Оренбурга» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что у команды есть проблемы, передает Vprognoze.ru.

«Понятно, что команда преобразится в дальнейших матчах, чуть лучше будет играть. Пока мы видим, что у «Спартака» есть проблемы», — сказал Деменко.

Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

Эта победа позволила команде под руководством Давида Деограсии набрать первые три очка в нынешнем сезоне чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича потерпел первое поражение в турнире.

Ранее Станислав Черчесов упрекнул «Спартак».

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