Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный спортсмен заявил, что на Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя

Биатлонист Васильев: на Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что на Олимпийских играх в Париже не будет российских спортсменов, будут лишь соотечественники, которые выступают за себя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чемпиона, он не видит российских спортсменов на Олимпийских играх. Есть лишь соотечественники, которые будут выступать даже не в каком-то мифическом нейтральном статусе даже выступать не за страну, а только за себя.

Васильев подчеркнул, что можно понять лишь теннисистов, поскольку они готовятся к профессиональному спорту за свои деньги. Представители же остальных видов спорта, которые готовились за государственный счет, теперь игнорируют мнение государства.

Он отметил, что российские спортсмены своим выступлением в Париже лишь создают стране дополнительные трудности.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами