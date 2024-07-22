Известный спортсмен заявил, что на Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя

Двукратный олимпийский чемпион, биатлонист Дмитрий Васильев заявил, что на Олимпийских играх в Париже не будет российских спортсменов, будут лишь соотечественники, которые выступают за себя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чемпиона, он не видит российских спортсменов на Олимпийских играх. Есть лишь соотечественники, которые будут выступать даже не в каком-то мифическом нейтральном статусе даже выступать не за страну, а только за себя.

Васильев подчеркнул, что можно понять лишь теннисистов, поскольку они готовятся к профессиональному спорту за свои деньги. Представители же остальных видов спорта, которые готовились за государственный счет, теперь игнорируют мнение государства.

Он отметил, что российские спортсмены своим выступлением в Париже лишь создают стране дополнительные трудности.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой.