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Агент Дркушича не исключил уход игрока в «Севилью»

Агент защитника «Сочи» Дркушича не исключил уход игрока в «Севилью»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушича, не исключил уход игрока в «Севилью». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По его словам, в данный момент он продолжает переговоры сразу с несколькими клубами.

«Мы общаемся с несколькими клубами. В ближайшее время мы увидим, к чему это приведет», — заявил Дркушич.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. До этого он играл на родине за местный «Браво», а также числился в голландском «Херенвене». В 2023 году защитник впервые был вызван в сборную Словении. Дркушич дебютировал в матче против Сан-Марино в отборе к Евро-2024.

В прошедшем сезоне Дркушич провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 23 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Его команда по итогам 30 туров заняла последнее место в турнирной таблице, вылетев в Первую лигу. Словенский защитник с этого сезона стал капитаном «Сочи».

Ранее стало известно, как Килиана Мбаппе встретили в «Реале».

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