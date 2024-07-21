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Российская акробатка показала фото в облегающем грудь и бедра белом платье

Акробатка Первова вышла в свет в облегающем грудь и бедра белом платье

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vika_pervova/Reuters

Российская акробатка Виктория Первова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

На снимке девушка позирует в белом платье, которые облегает ее грудь и бедра.

25-летняя акробатка родилась в Санкт-Петербурге и имеет звание мастера спорта, в настоящее время она завершила профессиональную карьеру. На вопрос подписчика в соцсетях о том, какие качества она считает самыми сексуальными у мужчин, Первова назвала уверенность в себе, чувство юмора, интеллект, внимательность к мелочам и усилия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Ранее американская гимнастка похвасталась бедрами перед подписчиками.

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