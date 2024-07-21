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Стало известно, уйдет ли Дзюба в медиафутбол

Дзюба не перейдет в медиафутбольный клуб комика Мусагалиева

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Нападающий Артем Дзюба не будет подписывать контракт с медиафутбольным клубом «ФК 10» комика Азамата Мусагалиева. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕКЛАСИКО».

«Артема Дзюбы не будет в ФК 10», — говорится в тексте сообщения.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За российскую национальную команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что медиафутбольный клуб комика Азамата Мусагалиева думает над приглашением Артема Дзюбы.

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