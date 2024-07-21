Надаль впервые за 9 лет проиграл финал грунтового турнира

Бывшая первая ракетка мира, 38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил в финале грунтового турнира категории ATP-250 в шведском городе Бостад.

В решающей игре турнира Надаль не смог справиться с португальцем Нуну Боржешем. Игра продлилась 1 час 27 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 в пользу 51-й ракетки мира.

Для испанского теннисиста этот финал стал первым с июня 2022 года. Тогда он вышел в финал «Ролан Гаррос», где одержал победу над Каспером Руудом.

27 мая Надаль проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции представителю Германии Александру Звереву в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Трибуны провожали его овациями стоя. Надаль 14 раз в карьере выигрывал «Ролан Гаррос» — это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист в карьере одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

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