В МОК назвали олимпийское перемирие символическим актом

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил, что в современных реалиях объявленное олимпийское перемирие является символическим актом. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Мы не наивны и не надеемся, что олимпийское перемирие приведет к тому, что они все прекратят огонь, но мы выступаем за культурный мир, мы на Олимпиаде показываем, как нации могут мирно сосуществовать. Олимпийское перемирие является скорее символическим актом», — заявил Адамс.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Перемирие начинается за семь дней до старта Игр и длится еще семь дней после завершения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой.